舊岡山欣欣市場未達文資門檻 高市府擬採多元保存

2019-07-02 12:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕創建於1959年的岡山欣欣市場，走過一甲子的歲月後，上月底熄燈搬遷至鄰近新市場，攤商和民間團體提報留存，文化局現勘後，經文資委員討論未達法定文化資產門檻。為保存歷史記憶，文化局將採多元保存方案，繼續延續這段岡山人永遠的回憶。

欣欣市場是全國僅存唯一一座圓形建築的市場，市場內更有一口直徑2百公分從清朝使用至日治初期的百年古井，當時更是岡山街尾崙、劉厝、後協等部落的重要民生水源，不僅別具文史價值，更見證了岡山空軍眷村時代演變的意義，以及台灣本省與外省等不同族群在庶民飲食、文化及生活上融合的重要象徵。

文化局表示，欣欣市場承載許多歷史記憶，雖然有形構造未達法定文資登錄基準，但文化保存的形式非常多元，未來將採4種方式留下述說此段歷程的物件與紀錄；首先，已委託在地協會透過口述訪談、書寫、影像等形式，詳實記錄欣欣市場變遷過程及人群交流的情感故事。

接著，文化局在攤商搬遷後，已派員進行市場木桁架構件的拆卸及保存，延續舊構件生命，在拆運過程當中，同步拍攝記錄，留下見證作為日後展示的素材，最後，未來也打算在醒村修復完成的空間內，規劃以主題策展方式延續欣欣市場歷史記憶，讓民眾了解岡山空軍眷村的故事。

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