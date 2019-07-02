護石虎 苗栗四星酒店10％房價捐保育協會

2019-07-02 11:41

［記者鄭名翔／苗栗報導］歐洲第二大酒店集團「金鬱金香」五月進駐苗栗，成立四星級馥藝‧金鬱金香酒店，而為深耕地方、響應環保及生態，即日起推出「2599‧愛虎久久」環保住房方案，凡依此案入住，酒店將提撥10%房價260元捐給苗栗縣石虎保育協會，希望讓更多民眾關心石虎保育議題，一同「遊苗栗‧助石虎」。

苗栗縣石虎保育自治條例上月於議會闖關失敗，再度喚起社會對於全國僅存約500隻的珍貴保育動物石虎的重視，除了有民間單位發起的石虎保育網路聯署外，苗栗在地的馥藝‧金鬱金香酒店也一同響應保育行列，希望讓觀光產業與石虎共榮共存，使其成為苗栗名副其實的吉祥物。

馥藝‧金鬱金香酒店公關張凱玲表示，從即日起至今年12月31日，歡迎旅客參加「2599‧愛虎久久」方案，客房為響應環保將不提供拋棄式瓶裝水、個人盥洗用品等，公益價雙人房每晚2599元起，不分房型每房皆會提撥10%房價260元捐給苗栗縣石虎保育協會，用最簡單的方式為守護石虎盡一份心力。

張凱玲說，苗栗不僅是石虎主要棲地，更是在地代表性的吉祥物，而作為觀光產業的一分子，也希望能與地方自然生態共榮共存，讓每個來到苗栗的遊客都能齊心關注石虎保育議題，在地企業更責無旁貸，希望「石虎的家，由我們一起守護。」

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