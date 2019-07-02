足體養生展店做公益 月營收5％捐助創世植物人

2019-07-02 11:22

〔記者王俊忠／台南報導〕在地企業經營不忘照顧弱勢！足體按摩業者相中台南足體按摩市場，近日在東區凱旋路再展店、開設湯悅麗緻足體養生館，多位立委、市議員前往道賀。店方執行長黃強銓宣布開幕到7月底1個月的營收將提撥5％捐給長期關懷弱勢的創世基金會，若捐贈金額不足6位數會由店家補齊。

業者表示，為使每天忙碌的都市人有1處放鬆紓壓的好去處，原本只有兩層營業面積擴大為3層、佔地千坪，可同時容納上百人做足浴，設計師規劃1樓主題包廂，從進門的星光走道指引到包廂過程宛如在叢林般的情境，進到包廂內則有小木屋氛圍；過去開放式的足浴間全部改成私密包廂空間，包廂裡規劃2人或3人1室，若10多位以上親友客人同時前去按摩，還可以打開隔間的門，方便親朋好友們邊做足浴、邊聊天聯絡感情。

湯悅麗緻足體養生館執行長黃強銓說，在地經商多年，看著台南經濟景氣高低起伏宛如洗三溫暖般刺激，身為台南的一份子也要貢獻心力，除展店創造地方就業機會，也用實際行動關懷弱勢，此次湯悅店開幕之際，與股東們協商決定在開幕後的1個月內，將營業額提撥5％捐給創世基金會作為植物人照護基金。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，照顧植物人需要龐大費用，對一般家庭而言，光是照顧、耗材等日常支出即是沉重壓力，創世長期對弱勢植物人照護提供協助，感謝湯悅麗緻業者熱心捐助，希望有更多人對弱勢植物人伸出援手。

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