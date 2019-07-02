一度為母喪想放棄 佛光大學賴冠傑「艇」進世界

2019-07-02 11:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］佛光大學大三學生賴冠傑，榮獲2019輕艇競速世界盃系列賽第2站A組決賽第9名，是全台首位在輕艇項目滑進FinalA的選手，今宜蘭縣政府公開表揚；不過，賴冠傑受訪時突然落淚地說，2年前他曾因為母親癌逝，一度想放棄當輕艇選手，很高興能挺過來，未來希望能變得更好。

賴冠傑在吳沙國中原本是鉛球選手，後來在學校教練廖學滏的引導下，轉練輕艇項目，在國內外賽事，都獲得相當優異的成績。

賴冠傑於今年5月30日到6月2日遠赴德國杜伊斯堡，參與ICF國際輕艇總會舉辦的世界盃系列賽第2站，在單人200公尺加拿大式艇項目，奪得第9名的好成績，是全台首位進到ICF最終決賽（FinalA）的選手。

宜蘭縣長林姿妙今在縣務會議公開表揚賴冠傑；賴冠傑受訪時說，能過獲得好成績，很感謝學校、老師以及家人的栽培，不斷給他鼓勵，讓他無後顧之憂地練習。

但被問到訓練過程中，是否有想過放棄，賴冠傑突然落淚，他表示，2年前因母親癌逝，讓他不斷有放棄輕艇的念頭，完全無心投入訓練，還好後來阿姨不斷鼓勵他，要他加油，才能繼續堅持下去，他說，未來會繼續前進，到國外培訓，並成為輕艇教練。

平常都被賴冠傑稱呼為「媽媽」的阿姨于文軍說，賴冠傑從小就跟她很親近，會叫她媽媽，賴的母親過世後，就接手照顧，並不斷給予鼓勵，她認為孩子不用罵、不用講，而是要在一旁多給予提醒與鼓勵，真的當了賴冠傑的媽媽後，才知道如何成為一名母親。

于文軍說，賴冠傑訓練過程真的很辛苦，每天凌晨就出發到龍潭湖划船，到很晚才回家，讓她相當不捨，如今能得到好成績，真的很替賴冠傑高興。

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