照顧弱勢生 台中市推1767個名額免費幫課後補習

2019-07-01 22:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為照顧弱勢學生，台中市政府與中市補習教育暨品保協會合作，推出「關懷弱勢─育苗專案」，新學年度結合213家短期補習班，提供1767個名額，免費幫弱勢生課後補習。

台中市教育局指出，這項照顧弱勢學子的教育服務已推辦多年，主要提供免費1年升學文理、語文、才藝等補習教育資源；去年有167家補習班參與，提供1283個補習名額，今年108學年度增加到1767個名額，213家補習班參與，規模愈來愈大。

台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡指出，這項補教界公益服務早自2004年推出「育苗專案」，當時由擔任中華民國補習教育聯合會（今中華民國補習教育全國總會）總會長林進榮發起，鼓勵補教業用自身能量提供免費補習，讓經濟弱勢的孩子也能受到公平教育對待。

楊佳叡指出，今年受學對象從小學、中學、高中、大學到成年人，涵蓋科目包括文理、外語、技藝、公職考試及證照等。

今年度「關懷弱勢—育苗專案」計畫即日起至明年6月止，凡設籍台中市並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。民眾可至台中市補習教育暨品保協會（豐原區豐西街31號）索取報名表，或至台中市補習教育暨品保協會網站（https://www.tcschool.org.tw/）下載申請表，填妥寄回該協會即完成登記報名，洽詢電話04-25156849。

今日也邀請「育苗專案」受惠者、已就讀高一的學生分享，學生指出，小六起面臨英文學習關卡，連be動詞都不知道的他雖曾想去補習班加強英文，但是補習費對家庭經濟而言是極大的負擔，當年他幸運申請到育苗專案，從小六到高一持續使用育苗專案。

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