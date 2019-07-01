驚！彰化一期在來米的收購價爆跌 原因就是...

2019-07-01 21:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只相隔一年，彰化在來米的民間糧商收購價竟是「天差」與「地別」！因為今年一期軟秈（在來米）栽植面積增700公頃，產量足足比去年同期爆增將近6000公噸，導致民間收購價格爆跌到每百台斤720元，比去年同期大跌200元，農民叫苦連天！

縣議員葉國雄表示，今年一期在來米的民間收購批發價格可說是近年來的破盤價，去年還有每百台斤溼穀900元的行情，今年卻一舉大跌將近200元，農民心裡苦就算了，竟然糧商都收購意願缺缺，有的農民只好自己來曬穀，以利乾穀好出售。

葉國雄說，去年一期蓬萊米的民間收購價，每百台斤濕穀為880元，今年還小漲到900元到950元之間；連糯米也漲了，今年糧商收購價為每百台斤1050元左右，也比去年漲了100多元；蓬萊米、糯米都價格上揚，獨獨在來米大跌，這次種在來米的農民都非常心酸。

農糧署中區分署副分署長饒美菊表示，今年光是彰化縣在來米栽植面積就爆增了700公頃，這是因為去年的在來米的價格好，因此，不少農民就改種在來米，造成產量大增，農委會今年在公糧收購上也已經加碼收購，希望讓流入民間稻穀減少，可以提高糧商收購意願與價格。

饒美菊強調，因為糧商貯藏容量有限，加上民眾擔心颱風將至，將會協調烘乾設備來協助烘穀，也希望糧商能夠以比較好的價格來收購。

今天彰化縣長王惠美、立委柯呈枋、縣議員凃淑媚、黃俊源，以及秀水鄉長林英嘉等人到秀水鶴鳴社區關心農民曬穀情況，農民抱怨在來米價格太差，糧商也以來不及烘乾為由不收濕穀，造成農民只好自力曬穀。

王惠美認為，應該建立預警機制，也就是從秧苗中心就進行源頭管理，當出現搶種情況時，就可以在第一時間就啟動預警機制，才是治本之道。

饒美菊指出，搶種在來米的情況，並不是沒有預警，但是農民還是一窩蜂來種，將會提供烘穀協助，以利民間糧商的收購作業。

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