苗縣大湖高接梨產季到 7/6、7/7辦尊梨節行銷

2019-07-01 16:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉的高接梨進入盛產期，今年受天候影響，產量比去年減少約4成，但品質比往年提升，大湖鄉公所將於6、7日舉辦大湖尊梨季活動行銷，鄉長胡娘妹指出，大湖高接梨產期到9月，邀請遊客到大湖品嘗優質尊梨，體驗在地好山好水好風情。

大湖鄉高接梨種植面積約300公頃，主要以豐水及新興品種，並打出「大湖尊梨」品牌；今年初受天候暖冬及晚春影響，梨樹整體發展遲緩，致葉面積比往年少，因先天生長條件不足，致今年的豐水梨果粒較小，產量也比去年少4成左右，也牽動價格上揚，每台斤80至100元，比去年平均漲約20元。

大湖鄉公所6、7日將在大湖鄉栗林村八份集貨場對面廣場舉辦大湖尊梨節活動，今天召開記者會行銷，兩天的活動有趣味遊戲、參加打卡可獲得精緻小禮，以及在地社區表演、客家歌手表演、卡拉0k歡唱等，還可以免費品嘗客家仙草、清涼消暑綠豆湯、順滑Q彈的米苔目及大湖尊梨。

胡娘妹指出，來到大湖絕對不能錯過「馬那邦休閒農業區」、「薑麻園休閒農業區」、「新開老官道」三大知名景點。一進入薑麻園映入眼簾的是一片翠綠蒼碧，感受一望無際的遼闊，行走在森林裡享受芬多精的洗禮。

「馬那邦休閒農業區」是國內最著名的賞楓景點，每年秋冬之季滿山楓紅，馬那邦山標高1406公尺，長年雲霧飄渺，壯闊的雲海景觀殊為奇景，深受登山客之喜愛。「新開老官道」則有綠意盎然的生態步道，提供遊客體驗大自然悠閒步調。

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