永金2號橋因新城橋改建不開放汽車通行 地方反彈

2019-07-01 13:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］近期連接宜蘭市、員山鄉新城橋改建，民眾進出員山鄉，需繞道永金1、2號橋，但公路總局考量，永金2號橋路寬僅4公尺，無法因應增加的車流，於橋頭立起禁行汽車的告示牌，卻引發地方反彈，認為造成民眾通行困擾；今宜蘭市公所於現地辦理會勘；公路總局允諾，會先撤除告示排，再另尋方案解決橋寬過窄的問題。

新城橋因橋身老舊，公路總局推動改建工程，總經費4億元，2月動工，預計明年5月完工；工程啟動後，民眾進出宜蘭市、員山鄉，大多要繞道永金1、2號橋。

不過，因連接宜蘭市金六結與員山鄉同樂村、頭份村的永金2號橋橋寬僅4公尺，公路總局憂心車流量增大，永金2號橋可能會因會車不便，車禍頻傳，於3月現地會勘時，決定禁止汽車通行永金2號橋，並於橋頭立告示牌。

不料，此舉卻引發地方反彈聲浪；宜蘭市長江聰淵今與地方上代表、里長以及公路總局官員，再度前往現地會勘；江聰淵建議，公路總局應順應民意，恢復汽車雙向通行，並採試辦方式，倘若開放通行後，有不妥之情事，將再行研議施設相關管制措施。

員山鄉民代表林子凱說，因永金2號橋鄰近員山鄉同樂村以及頭份村，是不少村民出入宜蘭市的主要幹道，外來民眾鮮少使用，橋面即使過窄，但村民都會有默契，等待一端的車輛走完後，另一端車輛才會過橋，不會有會車的問題，現在禁止汽車通行，造成地方居民嚴重不便。

公路總局第4區養護工程處頭城工務段副段長張弘志指出，車流量增大的情況下，控管車流，較能保障行車安全，但既然造成民眾不便，基於順應民意，公路總局會先撤除禁行汽車告示牌，先開放小型車通行，之後再視行車狀況，研議是否要以號誌控管兩端車輛，輪流單向通過橋面等方案，來保障民眾行得安全。

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