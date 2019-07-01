「餐桌文化」展現台灣外交軟實力 青年領袖高峰會屏東登場

青年領袖FAMILY TABLE高峰會將從7月1日至3日在屏東大同高中登場。（記者邱芷柔攝）

2019-07-01 13:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕青年領袖FAMILY TABLE高峰會將從7月1日至3日在屏東大同高中登場，今年有來自10個國家的青年領袖，將以Homestay的方式，融入在地學生日常生活與作息，體驗台灣在地文化特色，國際青年們也預計在2020年60國論壇時，發表這次到台灣的體驗心得。

T.A.B.L.E五項價值，包括Talk對話、Accept接納、Bless祝福、Listen傾聽、Enjoy共融，強調家人聚在一起用餐，落實五個價值以維繫彼此情感，由台灣發起的這項「餐桌文化」目前已成功推廣到6大洲，並引起聯合國注意。

今年的論壇主題是「競爭力與決策力」，在屏東縣政府的支持下，由大同高中協助承辦，總計有54名海內外青年學子共同參與，論壇以全英語進行，包括屏東高中、屏東女中、大同高中，及來自義大利、賴比瑞亞、菲律賓、剛果、迦納、多哥、比利時、印尼、美國、肯亞等10個國家青年參與。

屏東縣長潘孟安表示，透過交流能增加彼此認識的機會，促進國家認同，並深入了解本身文化的特質，也讓來自不同國家的朋友，感受國境之南的熱情，進一步認識屏東、認識台灣，活動結束後，各國青年會把這些成果在聯合國論壇中分享，這對台灣是一個很大的機會與突破，也是台灣軟實力的展現。

大同高中代表致開幕詞的學生李宣慧，以屏東豐富的物產當引言，介紹屏東黑鮪魚、豬腳及各式各樣的水果農特產，希望透過「餐桌文化」，讓各國青年更加認識台灣；來自印尼的Melisa Marsinta Janur說，她有很多朋友在台灣求學，因此台灣對她來說是個充滿吸引力的地方，很期待透過這次的論壇，能與不同國家的青年朋友交流。

協辦單位屏東縣方舟權人關懷協會也表示，參與高峰會的學生會以分組討論及文化分享等方式，提升國際觀及創新思維，展現青年領袖迎向未來的能量，由台灣發起的這項「餐桌文化」引起聯合國注意，明年在美國紐約舉行60國論壇時，青年領袖們也將分享在台灣的論壇心得，這是台灣強大民間外交的具體展現。

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