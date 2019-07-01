大學指考化學中偏易 諾貝爾化學獎觀念也入題

2019-07-01 13:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年指考化學科結束，闈場內的師生參加試考，認為今年考題中間偏易，計算量少，關注科學素養與生活關係，如鈉的攝取與味精使用，還有戴奧辛、PM2.5等環境議題，也考去年諾貝爾化學獎的枯草桿菌蛋白酶等科研內容，呈現未來跨領域學習的趨勢。

大考中心副主任鄭中平表示，闈場高中教師分析今年指考化學科，發現取材生活化，包含食用味精的鈉攝取量疑義，環境議題中的PM2.5與戴奧辛也出現，非選題第3題則以去年諾貝爾化學獎研究內容為題，連結生物工程與化學科研，顯示跨域學習是未來重點。

闈場教師認為，今年化學中間偏易，較少繁複計算，具鑑別度的考題則有第8、15跟24題等，重點在課本基本知識，利於教師聚焦知識的活用與科學探究，另也強調實驗細節。

闈場內試考學生則認為，今年已基本概念活用為主，不少題目與課程的實驗有關，計算量少，有機化學與氧化還原的內容較重，但試題也感覺中間偏易，考生把時間花在大方向原則與概念即可。

試務召集人沈青嵩說，考化學科時，中部1名考生因水痘爆發，申請後移到備用試場隔離應試；北部則有某考生考完物理後離開去處理車禍受傷，到化學科開始後20分鐘仍未回到試場，後來返回響應試，但依規定只能拒絕考生，提醒考生一定要在該節考試鈴響20分鐘內進入，否則該考科只能放棄。

另外還有其他情況在前一節物理科發生，如北部某考生考有名考生胃脹氣，原先在較少人的試場應試，仍發生嘔吐情況，雖無其他考生反映受影響，但後來考化學時仍將其移置到備用試場。

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