酒駕處罰新制7/1上路 林佳龍籲：喝酒「毋湯」開車

2019-06-30 21:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕酒駕加重處罰新制7月1日上路，交通部長林佳龍今（30）日以「酒駕一時爽、出事火葬場」為題在臉書發文說，酒駕再犯致死最重可判無期徒刑！為了自己與家人，酒後千萬不能開車。網友肯定「龍龍部長很用心」，還嘲諷「酒駕國瑜選總統」。

林佳龍在臉書上說，《刑法》已經修法，酒駕再犯致死最重可判無期徒刑！「行政罰則」幾個重大改變7/1上路，罰到你會怕：

1.初犯罰金提高：機車上限提高至9萬，汽車提高至12萬。

2.再犯罰金加重：直接罰到上限，機車9萬、汽車12萬。

3.三犯以上罰金無上限：以上依前次罰金再加9萬，累加無上限。

4.連坐罰上路：同車乘客最高罰3000。

林佳龍強調，以上罰則，只要酒後不開車，就都不會發生。為了自己與家人，酒後千萬不能開車。

不少網友湧入林佳龍臉書留言，「酒駕國瑜選總統」、「罰錢有用嗎？有錢人喝酒有差這一點錢嗎？人命真的就用金錢來衡量嗎？」、「有啥屁用啦，直接死刑才有用啦！」、「沒有鞭刑，無法遏止」、「希望讓酒駕定義成「蓄意」傷害，例如一般車禍致死是過失致死的話，酒駕就是蓄意殺人」、「~酒駕罰則還是太輕了!!!」、「連坐很好 3000太少」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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