侯友宜偕食尚玩家 籲民眾玩水注意水域安全

2019-06-30 14:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕暑假是水上活動旺季，新北市長侯友宜今天邀《食尚玩家》主持人曾子余，至微風運河體驗時興的水上運動「滑水」並直播，呼籲民眾玩水注意水域安全。兩人在專業教練的指導下，穩站在滑水板上，後方激起陣陣白色水花，直呼過癮，直播現場更吸引不少民眾爭相合影。

體驗開始前，由來自新北、聞名亞洲的滑水國手「浪花兄弟」開場表演，林口國小兄弟檔楊侑曄、楊書愷展現滑水技巧，完美展現躍上水面、翻轉等高難度動作，侯友宜和曾子余掌聲不斷。

兩兄弟的教練就是爸媽楊文智、陳曉雯，他們說，兒子從小對滑水就展現興趣與熱情，至今已訓練6年，兩人打遍亞洲選手，奪獲多項獎項。

下水前，侯友宜和曾子余現場示範「救溺五步」，宣導水域安全，侯友宜說，玩水前，除了要注意該水域是否安全、著救生衣以外，如果遇到他人溺水，也千萬不能慌張、衝動下水救人，應遵從指示，避免造成遺憾。

曾子余說，他第一次體驗滑水運動，比想像中更輕鬆、有趣，直誇微風運河水面平穩，讓初學者能放心親近水域環境，不僅能夠體驗滑水，也能參加西式划船、獨木舟等水域活動，侯友宜更邀曾子余下次一起划獨木舟。

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