壽山動物園暑期夜間開園 每週六、日延長至晚上8點

2019-06-29 22:49

〔記者張忠義／高雄報導〕壽山動物園暑期夜間開園「影子魔術師」今晚登場至9月1日，每週六日開放時間延長至晚上8點，入園只要刷一卡通或好玩卡，隨行12歲以下兒童就免費，兩大兒童天團「YOYO家族」和「MOMO家族」吸引許多動物園舊雨新知，從下午就有滿滿人潮排隊入園。

活動由南臺灣吉祥物登場比人氣，與大小朋友一起唱唱跳跳，接著是星光幻影變幻秀，魔術師精采表演讓現場歡笑聲不斷，重頭戲當然就是兩大兒童天團「YOYO家族」和「MOMO家族」，歡樂的演出讓大小朋友尖叫聲不絕於耳！文創餐車也首度來到動物園，加上美麗果拍照打卡送等豐富活動，為壽山動物園暑期夜間展演，揭開最開心熱鬧的序幕！

高雄市政府張副秘書長裕榮表示，今年壽山動物園以「影子魔術師」為主題，設置四種大自然景物背板，包括森林、沙漠、岩石以及動物毛色，象徵自然環境中生生不息的生命力，搭配動物剪影讓小朋友發揮想像，為動物穿新裝，傳達給孩子們仔細觀察與愛護大自然的觀念，邀請家長帶著小朋友暑假期間每周六日傍晚，到壽山動物園這個高雄市區最棒的後花園來逛逛！

今天下午四點半後就免門票，時間未到就吸引大批民眾排隊等候入園，首先由超可愛的吉祥物壽Q家族、高雄熊、義大世界吉祥物大義迎接遊客的蒞臨，星光幻影變換秀結合絢麗燈光與神奇魔術，帶領大家進入奇幻世界，緊接著由局長擔任首席魔術師，用剪影變魔術，重頭戲是「YOYO家族」月亮姐姐與kiwi姐姐加上「MOMO家族」大樹哥哥與甜甜姊姊，壓軸精彩演出帶著小朋友唱唱跳跳HIGH翻壽山動物園！

壽山動物園暑期從6月30日至9月1日，每週六日開放時間延長至晚上8點，入園只要刷一卡通或好玩卡，隨行12歲以下兒童就免費，傍晚4點半至7點半入園可享星光票半價優惠；而每週六晚上6點半於親水廣場，還有一系列精彩藝文表演，包括四大劇團演出及奇幻魔術秀、繽紛泡泡樂園、星光故事館、川劇變臉等豐富活動。更多詳細訊息請上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法