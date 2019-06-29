獨家》台灣第一人 71歲楊天攢攻頂北大武山1000次

2019-06-29 20:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕花了25年，楊天攢29日完成了攻頂「台灣五嶽」之一的北大武山1000次，成為台灣第一人。難能可貴的是，71歲的他去年身受重傷痊癒，仍不改山林志工己任，儘管締造難以跨越紀錄，心情一如往常地說，紀錄不重要，還是會繼續保護山林。

楊天攢向來習慣獨登，一般登山客通常安排3天2夜或2天1夜登頂，但楊天攢多採單攻（當日來回）。這次則有25名山友陪伴見證，站上北大武三角點時，一夥人拉開紅布條慶賀。山友說，這紀錄前無古人，恐怕也後無來者，因為這需要強大的毅力與體力。

楊天攢原本有機會在去年底創造紀錄，卻在攻頂第996次時，下山滑了一跤，原本以為沒有大礙，又攀爬了2次，但因疼痛異常，到高雄長庚斷層掃描才發現髖骨破碎，當時他一度以為無法再登山，但憑藉強大意志克服傷痛，重返最愛的山林原野。

楊天攢以前受健康困擾，開始登高雄壽山、屏東笠頂山健身。1994年登上第一座百岳北大武山，1996年加入「屏東縣笠頂興平山友協會」，與山友維護北大武山環境，2001年完成台灣百岳，光是玉山就登頂20餘次，為現任「台灣百岳俱樂部」副部長。

他對北大武山情有獨鍾。他說，北大武山是屏東縣唯一海拔超過3千公尺的高山（3092公尺），可阻擋颱風屏障南台，是魯凱族、排灣族聖山，也是高屏地區「水的故鄉」，每次走在稜線步道時，一腳踩在屏東、另腳踏入台東，總是為山岳的偉大感動莫名。

北大武山山徑崎嶇，傾斜的岩石步步驚心，楊天攢看到就會徒手挖掘清除，挖不動的就拔雜草讓它露出，以免山友誤踩滑跤，遇上颱風、大雨破壞步道，他就與山友們揹著防護網、安全繩上山整理，有時得站在驚險的斷崖旁作業。2004年從職場退休，專職山林志工，最多1年登北大武70餘次，甚至處演講分享經驗，長年下來獲得「北大武山管理員」封號。

他在登山的過程中，曾與登山隊伍遭遇虎頭蜂襲擊，逃難時又碰到險崖；也曾迷途耽誤了2天行程，晚1天下山就會遇上強颱；還和台灣黑熊與他相隔2公尺四目相視；也曾與4名隊友回程碰上雷擊，5人因落雷感電應聲倒地，但這些驚險的經歷，並未影響他投身山林的決心。

真正震懾了楊天攢的內心的是2009年八八風災後慘況。「走慣的山路居然在眼前消失了！」他說，蒼鬱的樹林滑落瓦魯斯溪，處處都是光禿禿山壁，道路柔腸寸斷，「映入眼簾的一幕幕，都讓我心好痛」。他趕緊與山友探勘新步道路線且搭設安全繩，直到林務局發包建置新的登山步道。

他也提到，20年前北大武山還保有原始風貌，常常來回一趟也遇不到一位山友，那時一年登山人數不到5千人次，現在則有5萬人次以上，許多路段經常「塞車」。

楊天攢登山裝備最大特色為紅色膠盔、雨鞋，就算不認識他的山友看到這身裝扮，也會不禁趨前確認身分。楊天攢說，年紀大了、身體也不允許，但他還是會繼續上山，勸說山友不要抽菸、不要闖禁區…就算次數減少了，餘生還是要奉獻給最愛的北大武山。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法