搶救摘星山莊老朴樹 百年池塘首次開放撈魚樂

2019-06-29 16:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市市定古蹟「摘星山莊」半月池畔的百年老朴樹，因樹身嚴重傾斜，樹根斷裂，館方為搶救百年老朴樹，將半月池的池水抽乾，將進行支撐工程，今天並首次開放民眾進池塘撈魚，上百名大小朋友拿著魚網，甚至連垃圾桶、洗衣籃、廚餘桶都派上用場，興奮地進入池塘捕撈，撈到最多隻的，還有餐券等獎品可拿，大小朋友都開心。

「摘星山莊」館長黃信彰表示，摘星山莊半月池畔的老朴樹，具有百年樹齡，因為樹冠太重，不斷傾斜，導致樹根斷裂，若不設法改善，老樹恐面臨死亡，館方因此計畫將半月池的池水抽乾，在裡面設置支撐，撐住朴樹的四根主要枝幹，以防樹根凸出地面或持續斷裂。

因摘星山莊的半月池裡飼養許多錦鯉及吳郭魚等魚類，館方特別趕在施工前，將錦鯉打撈上岸，並開放民眾進入池塘捕撈吳郭魚等帶回家。

今天共吸引上百民眾到場撈魚，大家準備了魚網、雨鞋，甚至連垃圾桶、洗衣籃、廚餘桶等皆派上用場，哨聲一響，上百民眾即一湧而上，拿著魚網等開始撈魚，現場大小朋友尖叫聲不斷、池塘裡的爛泥更是四處噴濺，就算變成泥人，大家還是玩得很開心。家長表示，都市的小朋友難得有池塘可撈魚，是難得的體驗。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法