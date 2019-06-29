長榮空服員罷工10天落幕 雙方桃園市府簽團協

2019-06-29 15:59

〔記者廖千瑩／台北報導〕桃園空服員職業工會自20日發動長榮空服員罷工進入第十天，昨下午資方與5位工會幹部進行協商，將調整方案進行討論後，資方盼盡快結束勞資爭議，工會舉辦投票，在14小時馬拉松投票後，確定同意方案，停止罷工，雙方將轉往桃園市府簽定團體協約。

桃園空服員職業工會自20日發動長榮空服員罷工進入第十天，工會下午公布投票結果，同意方案者居多數，勞資雙方將簽定團體協約確定所有細節。桃園空服員職業工會幹部強調，昨天林寶水方案只是原則，細節都沒有，包括資方不會秋後算帳等，這些都要白紙黑字寫下來。

今天下午結果一出爐，由於同意方案的居多數，工會宣布同意停止罷工，但必須在簽完團體協約後才正式終止罷工，勞動部官員也趕往桃園市府簽團協現場中，這場為期十天的長榮空服員罷工將落幕。

不過連日來的罷工，也造成勞資皆輸，資方因罷工已經損失逾15億元，長榮空服員罷工10天薪資也短少了約3萬元，隨著投票結果同意方案者佔大多數，這場罷工即將落幕。

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