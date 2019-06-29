蘇揆批防治登革熱不專心 高市府：已調整強化各項防疫策略

2019-06-29 16:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今天指韓國瑜「該做的不做，不該做的亂做」，沒看到韓市府專心防治登革熱，卻鬧出小三通的笑話！對此，高市府回應說，市政工作市府團隊不敢絲毫懈怠，半年來市政成績有目共睹，針對登革熱，已調整強化各項防疫策略及步驟，並即時因應。

高雄市登革熱疫情拉警報，中央與高市府一直對槓，韓國瑜昨天上廣播節目說，如果行政院長蘇貞昌對高雄登革熱防疫能說出「要人給人、要錢給錢」的話，他一定會感動得掉下眼淚。蘇貞昌今天上午則回韓國瑜說：「該做的不做，不該做的亂做」，沒看到韓市府專心防治登革熱，卻鬧出小三通的笑話！

對於蘇貞昌的批評，高市府反駁說，針對登革熱疫情，市府全心投入，高雄市防疫團隊自疫情發生以來，每日戒慎以對，集結衛生，民政、環保、工務、水利、經發、農業等多個局處，以及各個重點行政區人力，積極投入第一線防治工作。

高市府強調，由秘書長指揮的特別小組會議，更是每日定時召開，進行相關各局處的連繫及溝通，落實所有包括病例採檢，孳生源及病媒蚊監測，防治，清除等相關工作，像近日就加強三民區安吉里週邊社區的擴大採檢，並針對左營、鳳山、苓雅、三民各區病媒蚊指數偏高的區里，加強孳生源清除，以降低病媒蚊密度，清除周邊公園髒亂點，及加強果菜市場等地區的溝渠清疏等工作。

高市府說，市府調整強化各項防疫策略及步驟，並即時因應，感謝所有防疫人員的辛勞，也謝謝蘇院長的指教。

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