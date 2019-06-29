2019潭子竹筍節登場 千人健行賞竹挖筍

2019-06-29 14:31

〔記者歐素美／台中報導〕2019潭子竹筍節今天登場，吸引近千人參與健行等活動，還有竹筍產品DIY、竹筍料理品嚐、挖筍體驗、闖關遊戲等；台中市副市長楊瓊瓔出席時表示，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾了解竹筍生長環境及採收方式等農特產知識，並以購買行動支持農民。

潭子竹筍節今天在潭子區聯合辦公大樓廣場舉辦，健行活動率先登場，民眾一邊聽著蟲鳴鳥叫，一邊行走漫步於聚興里與新田里的竹林筍田，觀賞沿途自然景色。健行結束後還可參加在地農特產品市集、園遊會、趣味竹筍主題闖關活動，消費集點就能體驗手作竹筍產品DIY，廣場旁筍田更有老農教導民眾體驗如何挖筍。

副市長楊瓊瓔、農業局長蔡精強、民政局副局長盧政遠、潭子區長林國聲、潭子區戶政事務所主任蔡惠祝、潭子區農會總幹事林淑茵及立委洪慈庸皆出席共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，大家一早頂著藍天白雲在綠意盎然的竹林健行，呼吸新鮮空氣及芬多精，再來體驗挖竹筍樂趣、享用潭子區盛產的竹筍佳餚，有益身心健康，同時將潭子區特色農產品行銷出去，形塑一區一特色，消費者吃的健康安心，也可提高農民生產收入。

農業局表示，潭子區竹筍種植面積約282公頃，年收穫量約2800公噸，種植竹筍需要土壤排水性好、雨量豐富的地區，潭子的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受歡迎。此外，潭子農友也種植稻米、馬鈴薯等多種作物，盼透過活動讓更多人認識潭子在地的農特產品，刺激消費。

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