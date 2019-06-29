「山路」該由哪個機關修復 中市府內皮球踢了好幾年

2019-06-29 14:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市太平區咬人狗坑登山步道混凝土路面和下邊坡多處坍方掏空，險象環生，惟究竟是農路或步道，修復主政機關誰屬，市府內部爭論多年未決，市議員張玉嬿今（29）日說，土石流失日益嚴重，安全優先應速改善；市府允諾，近期修復。

咬人狗坑有6個入山口，從早到晚有上千人去爬山、運動、做操，假日人更多，其中也有老鼠崎農路穿插其中，有數十農戶在內耕作荔枝、龍眼。由於農路及步道大都屬私人土地，10多年來均靠善心人士自力維護路面。

山友林惠遠向張玉嬿陳情指出，第3步道混凝土路面遭豪雨沖刷嚴重，多處剝離毀損，下邊坡也坍方掏空，農戶和山友經過下陷路面忐忑不安，數次向政府陳情維修未能解決，裂縫愈來愈大，亟需市府伸出援手。

山友林國平也說，邊坡土石流失的情況普遍，中華電信等大型工程車經過狹窄路面時，險象環生，令人暗捏冷汗，此處每日山友眾多，若再不拖延修復，難保不會有個萬一，恐怕屆時險坡下的農戶、山友一起遭殃。

張玉嬿說，咬人狗坑路面修復的權責機構屬誰，究竟是登山步道由觀旅局維修，抑或是農路由水利局主政，多年來雙方各執一詞，安全備受威脅的卻是民眾，現在土石流失日益嚴重，市府一體，民眾安全優先，應儘速改善。

市府表示，經相關承辦單位到現場會勘，確實有土石坍方，路基掏空恐危及用路人安全，共編列250萬元經費修復3百多公尺PC路面，並新建多處下邊坡擋土牆，現已發包開工，待雨季過後進場施作，徹底改善土質鬆軟的問題。

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