長榮空服罷工》工會幹部步出總部 情勢一度緊張

2019-06-28 17:19

［記者周敏鴻／桃園報導］桃園市空服員職業工會5位幹部下午1點進入長榮航空總部，與長榮航空董事長林寶水交流意見，近5點時勞動部次長劉士豪準備離開、工會幹部步出長榮總部時，罷工空服員們情緒激動地高喊：「會員挺幹部，方案帶出來！」並擠向糾察線旁，警方緊急派員圍起糾察線，情勢一度緊張。

桃園市空服員職業工會理事廖以勤說，董事長林寶水人很好，對於基層很多問題他並不了解，她們就跟董事長交流意見，讓他了解基層的心聲。

至於工會幹部們與林寶水是否具體協商了哪些內容，工會幹部表示晚一點才會統一對外發言。

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