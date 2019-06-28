校務會議通過！政大廢除二一退學制度

2019-06-28 17:18

〔記者林曉雲／台北報導〕繼國立台灣師範大學廢除成績退學制度之後，國立政治大學校務會議今天也通過，廢除學業成績退學制度。

台大在2015年放寬退學標準，改為「21加31」（某學期2分之1學分不及格，次學期又超過3分之1學分不及格）；中正大學在2017年放寬為「累計3次21」才予退學規定。

國立政治大學今天舉行204次校務會議，其中攸關學生受教權益的第5案「刪除學則第33條（成績退學制度）」，經過近2小時的討論，最後以35比23票表決通過，政大成為繼台師大後，又一取消因學業成績不及格而退學的國立大學。

政大校方表示，依政治大學現行學則第33條規定，「學士班學生連續2次或累計3次學期學業成績不及格科目之學分數，達該學期修習科目總學分數2分之1者，應令退學。」也就是政大規定連續雙21、或是累積3次21不及格就要退學。

從去年第200次校務會議，政大老師何萬順與學生會代表提案，積極推動廢除政大學則第33條（學業成績退學規定），他們表示，「退學」在我國文化中有嚴重的污名，同時認為退學制度也扭曲了學生學習動機與策略。歷經多次開會討論，政大在今天第204次校務會議表決通過廢除學則第33條，正式取消學業成績退學規定。

校方說明，從1998年8月教育部修正《大學法施行細則》，退學規定交給大學自主，當時大部分學校都延續既有的21規定。不過「成績退學」規定從2011年開始放寬，包括台師大一名遭退學學生提起申訴，校方檢討後決定取消21退學規定；靜宜大學在2013年以「為鼓勵本校學習落後學生更有機會完成學業」為由，廢除學業退學規定；2017年佛光大學基於「不放棄任何學生」的教育理念，取消學業退學制度。

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