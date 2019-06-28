「回家」的空姐增加 長榮部分取消航班恢復

2019-06-28 17:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會6月20日罷工以來，長榮航空不斷透過簡訊、氣球等方式溫情喊話，要罷工空服員快回家。長榮航空今表示，由於返回工作崗位的空服員人數持續增加，經內部盤點人力後，決定於7月1日至7月5日之間，恢復洛杉磯、香港航線各1個往返航班；後續也會持續協助參加罷工繳交三寶的空服員，重新辦理相關證件，並儘快安排上線服勤，以維持最大運能，並提供取消航班的旅客簽轉至其他航空公司服務，期能將影響的程度降到最低。

長榮航空今日公布7月6日至7月10日確定版航班異動訊息，預估可以維持60%運能，原定要飛航902班，總計取消329班，影響旅客人次達5.39萬。7月6日原定飛航177航班，取消69航班、影響1.15萬人次旅客；7月7日原定飛航186航班，取消72航班、影響1.17萬人次旅客；7月8日原定飛航182航班，取消59航班、影響0.97萬人次旅客；7月9日原定飛航179航班，取消65航班、影響1.01萬人次旅客；7月10日原定飛航178航班，取消64航班、影響1.09萬人次旅客。

長榮航空表示，最新航班異動訊息會以簡訊通知旅客，旅客也可透過官網 或APP的罷工專區查詢相關資訊。

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