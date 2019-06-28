迎接5G時代 交大展示自駕智慧輪椅

2019-06-28 19:40

［記者洪美秀／新竹報導］由交通大學人工智慧普適研究中心研發的台灣首款智慧自駕輪椅，今天由郭峻因教授團隊發表，除提升自駕車駕駛輔助系統和深度學習物件辨識技術，更是自動駕駛技術的前身，未來可偵測行人、車輛等障礙物時，並做即時反應，且可透過視訊定位自行移動到指定地點，也能保障身障者及輪椅使用者的安全。

交大表示，這款智慧自駕輪椅未來也可結合5G時代的來臨，提升其低延遲、高速率的特性，更可讓感測器與自駕系統之間的訊息傳送更快、更準確，並因應路況即時做出反應，除保障自駕者的安全，也能有預警作用，將為自駕車的發展帶來改變。

交大表示，這項研究是由交大與鴻海所成立的聯合研究中心所支持，主樣目標是針對人工智慧、工業4.0及5G等相關題材進行研究，且是以市場及企業需求為出發點，由學術單位提出可實際執行且對產業鏈有幫助的合作提案。

交大表示，雖台灣目前尚未開放5G大規模商用，但國內電信業者早已嗅到商機，陸續啟動各項5G相關的實驗計畫，未來也會在交大發展5G技術的情境應用，並將交大電資大樓設定為實驗場域，期許交大能成為全台灣第一個校園5G實驗網。

交大表示，交大與鴻海的聯合研究中心有5個研究團隊，研究主題包含5G實驗網的應用、智慧製造、智慧交通系統、智慧機器人巡檢及智慧無人機應用等內容，而智慧輪椅自駕也是其中研究的一環，未來將可提供自駕技術更好的研究功能，讓自駕車研究領域更成熟。

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