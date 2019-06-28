宜蘭童玩節發表新曲 活動期間弱勢孩童免費玩

2019-06-28 19:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭國際童玩節將在7月6日至8月18日舉行，縣政府今發表活動新曲「當我們童在一起」，由獨立樂團「爽樂團」主唱紅中獻唱；宜蘭縣長林姿妙說，縣轄內18個兒少福利機構及團體所服務的700名孩子，可以在活動期間憑證免費入園，不限次數。

宜蘭國際童玩節今年已邁入第24年，是宜蘭縣夏季旗艦活動；今年活動以「蛻變」為主題，主視覺為1隻彩色蝴蝶展翅，除表達童玩節升級意象，更藉由豐富的色彩，傳達活動將有更豐富、多元的內容。

活動場域共分有「水陸」2大區塊，水域部分有「蝶蛹噴泉」、「蝶漾水滑道」、「睛彩水舞台」、「蟲蟲大冒險」、「迷霧幻蝶」、「鱷魚滑梯」、「無敵戰艦區」、「戲沙區」、「龍舟體驗」、「風帆體驗」及「輕艇體驗」等活動、設施。

陸域部分則有「未來射擊館」、「繪動海洋館」、「霹靂仙境館」、「BABY親子館」、「一級玩家VR館」、「風童玩館」及「豬小弟節能智慧屋」等展館；縣府更在開幕前一天（7月5日）下午3點起，開放民眾免門票入園試玩，活動期間，6歲以下兒童與65歲以上長者，可免費入園遊玩，領有身心障礙手冊的朋友，也可以與1名照顧者免費遊童玩。

縣政府為凸顯童玩的主題與精神，今召開記者會，發表「當我們童在一起」活動歌曲，林姿妙也在現場致贈邀請卡，邀請宜蘭縣社會福利中心所服務的孩子，於活動開幕當天，免費入園。

林姿妙更在現場加碼宣布，今年童玩節活動期間，縣轄內18個兒少福利機構及團體所服務的700名孩子，可以在活動期間憑證免費入園，不限次數。

縣政府表示，童玩歌曲除了馬修連恩於2000年發表的「青春夢土」外，今年的「當我們童在一起」，則呈現出另一種截然不同的曲風，希望能帶給民眾不一樣的童玩節。

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