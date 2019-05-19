花百元辦這本「護照」 不限次暢玩童玩節

2019-05-19 11:10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕這本護照超好用！2019宜蘭國際童玩藝術節，7月6日將在冬山河親水公園登場，縣府推出的「童玩護照」，20日起開放線上預購申辦，全國中小學生、宜蘭縣民僅需花100元，就能憑護照不限次數進入園區暢玩設施，縣府明上午將辦童玩護照發售活動，為童玩節宣傳。

這屆童玩節時間為7月6日至8月18日，今年以「蛻變」為主題，加入科技元素，除世界各國精彩演出外，另加入虛擬實境互動體驗，晚間則有燈光水舞秀，開園時間延長至晚上9點。

童玩節票價最近出爐，平日券250元、假日券350元，即日起至7月5日在各大超商開放預購，預購門票可折50元。

另，縣府另推出不限次數入園的童玩護照，全國國中小學生及宜蘭縣民，在7月5日前完成申辦，僅需100元，非宜蘭縣籍民眾則為500元；縣府指出，護照可自行上童玩節官網申購，或6月1日至23日再到宜蘭縣文化中心、羅東文化工場臨櫃辦理。

縣府說，今年童玩節開園時間將延長至晚上9點，活動期間推出星光票，比門票原價省約100元，每天下午4點至8點現場購票，除可遊玩園區各展館及各項遊戲設施，今年夜間還有國際級專業亮點團隊演出、全區遊藝街頭表演以及夢幻水舞燈光秀。

童玩節期間為鼓勵外地遊客利用大眾運輸交通工具，民眾從台北搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或是國光客運專車直達園區，可享平日200元、假日300元的優惠入場。

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