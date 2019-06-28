斗六民生南路公園蓋地下停車場 市民有異見

2019-06-28 14:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為解決斗六市區停車位不足問題，向中央爭取2億8500萬元經費，擬在斗六市民生南路公園蓋擁有200個停車位的地下停車場，縣府已經舉辦說明會，但地方意見分歧，能不能蓋得成，還有的喬。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣政府向中央申請前瞻計補助，希望興建鎮西國小及民生南路公園等兩地地下停車場，其中鎮西國小地下停車場於4月下旬舉辦説明會，因學校家長會反對設置而擱置。民生公園停車場中央已核定補助經費2億8500萬元，地點位於斗六市民生南路商圈，平時停車位一位難求，但該案又遭當地居民連署陳情反對設置。

27日晚上縣府召開民生公園地下停車場說明會，縣府為滿足地方民眾要求已修改原設計，將保留居民訴求藍球場丶遊憩公園丶公廁丶步道丶大樹等設施，基地移至另一側，其出入口在民生南路進出，還是地下2層的停車場，但車位由原規劃244個減少為200個，新基地地上原有設施將於停車場完工恢復原狀，兼顧都市市區商圈發展及居民訴求。

唯地方對興建地下停車場意見分歧，有人認為斗六停車難，車子常因停車困難違規臨停而遭拖吊，所以非常需要停車場；但也有人認為，為了增加200個停車位，要花近3億？這點過不去啦。如果是為了觀光客更是不必了！斗六市的停車亂象太多，應該是先處理這個，或許可以學習台中或嘉義路邊停車收費管理開始。

「斗六還有幾個停車場是在養蚊子的，是治安的死角，而且使用率是很重要的，因為看到那些蚊子停車場讓我對這個新停車場感到擔憂，請做好評估在做決定吧！」

有人持中性立場，指地下停車場以都市長久計畫理論上來說應該是利大於弊，但現有道路停車位使用狀況是路邊違停、擺放私人物品佔用、車格佔用等情況處處皆是，公部門不先執行權力改善，要花2億8500萬來蓋一個地下停車場，地方當然會有反彈。

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