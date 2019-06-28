台水新營員工訓練園區上樑 今年12月底完工

2019-06-28 12:59

〔記者楊金城／台南報導〕台灣自來水公司在台南新營斥資9億元興建員工訓練園區，工程進度順利，台水公司董事長魏明谷與總經理胡南澤上午到工地舉行上樑典禮，祈求工程順利儘速完工。

台水員工訓練園區基地在新營區舊有淨水場，佔地4.1公頃，預定訓練容量200人，計畫興建教學大樓、學員宿舍大樓、專業訓練場所、測量實習場。去年3月開工，預定今年12月底完工。

魏明谷說，台水員工訓練園區興建完工後，具有教學、訓練、研究、會議、運動、生活休閒等多種功能，成為首座國際化自來水訓練園區，未來除可作為自來水專業人才培訓，提供用戶更優質的用水服務外，並可配合政府新南向政策，協助東南亞和友邦國家自來水從業人員的訓練，促進國際自來水事業的交流發展，提升台水邁向國際級自來水事業。

魏明谷說，園區採開放空間設計，也可提供各機關團體會議、講習，民眾來園區運動休閒，喜慶宴會「辦桌」也沒問題。

新營區長魏文貴說，園區完工啟用後，會有更多國內、外朋友來新營，帶動地方發展。

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