長榮罷工空服員證實：勞資有私下協商、取消晚會釋出善意

2019-06-28 12:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市空服員職業工會昨天宣布，將於今晚在台北長榮海運大樓前舉辦晚會，不過稍早又以全力準備罷工投票為由，宣布取消。據了解，昨天勞資雙方有私下碰面，不過雙方都低調不願證實，但稍早工會會員常務理事王美心出面受訪不小心說溜嘴，除透露雙方有私下協調，也證實取消晚會是釋出善意讓資方看到。

桃空職工今天上午突然召開記者會，宣布今天在台北舉辦的「一起陪長榮空服員罷工晚會」取消，原因是為了全力準備明、後天舉辦的罷工投票，由於昨天工會曾說，願意釋出善意，媒體好奇，資方是否有給工會好的回饋？王美心回應「有」，是我們就是雙方在私下協調，媒體追問確實有私下協調？王美心左右觀望後回「有啊！有！」證實雙方私下協調消息。

媒體詢問，對於雙方協商後的談判，工會是否保持樂觀態度？王美心也說，保持樂觀態度，因為現場還有2300位投下罷工同意的姊妹們，她們都有堅定的意志。

對於昨天下午有罷工空服員委託長榮航空律師，向工會幹部進行提告，是否希望公司撤告？王美心強調，因為工會流程程序一切都是合法的，所以也不會擔心提告這事情，至於是否覺得提告動作，是資方沒有想與工會談的意思？王美心遲疑一會，回應「並不會」。

由於昨天宣布舉辦晚會，今天上午又匆匆宣布取消，面對媒體詢問，此舉是不是希望釋出善意讓資方看到？王美心表示，相同也是，主要也是希望準備明天投票心情，並表示對於明天投票有九成把握，我們在場的會員都會投下九成的同意投票。

針對勞資雙方已有進一步協商，是否有預期罷工還會持續多久？王美心表示，沒有預期狀況，還是要根據投票結果；而機師間流傳，長榮七月會大砍人？對此，王美心表示，並沒有跟資方求證，但覺得這不太可能，因為公司還有訓練人員，還在徵人。

不過，針對勞資雙方昨天是否有碰面，記者會後再向王美心確認，她又回說沒有。

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