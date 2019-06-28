今年梅雨量創7年最高 氣象局估侵台颱風約3至5個

2019-06-28 11:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨季過去，緊接而來是颱風季，氣象局今天針對未來天氣狀況提出展望，估計今年颱風生成個數正常略偏多，侵台數量則屬正常，大約3至5個；至於氣溫方面則是正常偏暖，不排除會出現極端高溫，提醒民眾注意，並做好防颱準備。

梅雨季已到尾聲，氣象局預報中心主任呂國臣回顧，今年梅雨季是幾年來降雨較平均的一年，總計5至6月共有7道鋒面影響帶來降雨，其中5月20日及6月11日、12日出現較大雨勢。其中中部以北雨量偏多，其他地區以正常為主，累積雨量達到580毫米，創下7年來最高，但仍處於氣候正常值416.6毫米至602毫米範圍內。

在梅雨季溫度部分，呂國臣說，5月天氣變化快，有降雨的時候溫度就呈現偏低，沒降雨的時候溫度就回升，整體而言5月溫度略偏低，6月溫度偏暖，但2個月下來的平均值則是接近正常值。

對於緊接而來的颱風季，呂國臣分析，過去到6月以前平均生成4.3個颱風，而今年到現在有3個颱風生成，所以目前颱風個數偏少。而整體來看，往年西北太平洋6到12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風的正常範圍為3至5個，預估今年西北太平洋生成颱風個數正常至略偏多，侵台個數則接近正常範圍3至5個。

在颱風季溫度方面，呂國臣指出，依海溫來看，熱帶洋面目前呈現中太平洋聖嬰型態，且預期將維持至夏季，雖然強度較弱，不過仍有可能減弱太平洋高壓強度，略減緩台灣因暖化帶來的高溫趨勢。以總體而言，今年7至9月台灣氣溫以正常偏高機率較大，但偏暖訊號會逐月降低，不過還是需防範極端高溫的出現。

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