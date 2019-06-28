2019新月水道節》 挑戰5秒極速滑水道 入園免費任你玩

2019-06-28 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕炎熱夏天想要消暑，玩水是最直接的選擇。「2019新月水道節」將在6/29（六）正式開幕，為期一個月免費入園，讓大小朋友可以清涼一「夏」。

今年以侏羅紀恐龍為主題 ，規劃出六大區域：極速水滑梯、雨林區、翻越恐龍谷、侏儸紀叢林、勇闖恐龍窟、寶寶恐龍池，讓不同年齡層的大小朋友可以體驗。除此之外，今年的最大亮點就是極速水滑梯。不同於去年是把充氣滑道放在牽引道上，今年採用全透明螺旋梯，架設在6.5公尺高的牽引道上，90°直角5秒直衝地面。兩層樓的高度，讓大小朋友體驗刺激快感。

2019新月水道節將舉辦於新北市新莊區新月橋新月廣場，活動自6/28至7/28。前兩年的新月水道節，廣受民眾熱烈歡迎，去年還一度因為網路報名人數過多導致網站大當機。因此今年不用上網報名，改採時段制，每天開放下午3點和晚上6點兩場，每場可以體驗150分鐘，且必須要穿著泳衣下場。新北市高灘地工程管理處長謝俊隆表示，今年新月水道節開放30天，預估可以吸引10萬人以上來遊玩。

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