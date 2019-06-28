雲林縣高中、國中小校長人事大風吹

2019-06-28 10:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕隨著暑假即將到來，備受矚目的雲林縣立高中、國中、小學校長調動名單出爐，斗南高中校長游淑英回任崇德國中，二崙國中校長鍾進森接任古坑國中小學校長等；另國小部份也有多人異動。

異動名單如下：

高中：斗南高中林秀娟（新任）

國中：1口湖國中陳勝雄（留任）、2斗六國中林俊賢（連任）、3建國國中林吉城（連任）、4東和國中尹再添（留任）、5莿桐國中陳育民（留任）、6崇德國中游淑英（新任）、7東明國中張芳榕（留任）、8二崙國中陳育琳（新任）、9古坑國中小鍾進森（新任）。

國小：1東勢國小翁碧慧（新任）、2馬光國小胡光漢（新任）、3蔦松國小楊武儫（連任）、 4鎮南國小梁博雍（新任）、5安慶國小（林俊逸新任）、6豐榮國小李瑪莉（新任）、7大有國小盧建勳（連任）、8溝壩國小石洧昱（新任）、9口湖國小郭秀玉（連任）、10金湖國小吳承典（連任）、11下崙國小黃淑玲（連任）、12僑和國小陳百雀（新任）、13嘉興國小石明原（連任）、14聯美國小蔡啟達（連任）、15客厝國小籃綉慧（連任）、16忠孝國小高櫻芳（留任）、17斗南國小王俊孝（新任）、18林頭國小曾智豐（連任）、19興南國小陳彥揚（新任）、20草嶺國小林丙茂（連任）、21崙豐國小林芷安（連任）、22惠來國小黃昱瑋（新任）、 23 林厝國小王丕顯（連任）、24尚德國小張華芬（新任）、25內湖國小程淑玲（連任、26廣興國小扈尚善（連任）、27安定國小洪孟真（連任）、28林內國小許坤真（連任）、29重興國小陳錫欽（連任）、30成功國小楊麗娜（連任）、31中正國小沈和芳（連任）、32中和國小陳茂雄（連任）、33饒平國小謝淑媒（連任）、 34三和國小鍾進益（留任）、35中山國小廖育辰（新任）、36 立仁國小邱慧俐（新任）、37育英國小許宏男（留任）、38東光國小林禾堅（留任）、39大同國小余碧玉（新任）、40泉州國小李娟娟（新任）、41文昌國小廖妙英（新任）、42公誠國小李政勳（新任）、43崙背國小李秉承（新任）。

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