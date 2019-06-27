勞動部不滿交通部扯後腿？ 王國材：解決別人紛爭比較重要

2019-06-27 18:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工行動，行政院日前分責，勞動部主要負責勞資協商、交通部負責疏運，今天有媒體指稱勞動部嫌交通部亂放話扯後腿，對此，交通部政務次長王國材說，他想，可能是因為大家都在積極處理罷工，很忙心情不是很好，他認為，這只是勞動部某些人員的個人意見，不代表勞動部立場；至少他看起來，雙方部長、次長關係都很好，都一直有在聯繫，非常努力處理罷工。呼籲現在最重要的是趕快解決別人的紛爭，不要自己內部造成紛爭。

王國材說，過去資方感覺不知道勞方訴求內容是什麼，勞方對資方也有很多抱怨，桃空職工今天已經有明確提出對案、釋出善意，相信會是一個好的開始，有助於解決勞資歧見，讓接下來勞資雙方的討論能夠比較聚焦。

至於被問到明天有機會協商解決嗎？王國材不願回應，只笑笑地說，他知道勞動部有認真審慎處理，但詳細情形要問勞動部。不過，他還是忍不住說，依照他的經驗，罷工不論勞資雙方都很辛苦，所有人都希望能儘快落幕，而現在兩邊都有意願，只是還沒有談成。

而外傳勞動部質疑交通部吃豆腐，「指示」勞動部要積極進行勞資協商？王國材說，交通部應變會議中有4個組，負責勞資協商的那組報告後，主席都會做結論；過去是用打氣方式請勞動部加強溝通協調，不是命令的方式，交通部也沒有這個意思，勞動部放話同仁，或許沒有參加應變會議，所以不知道會議中的狀況。

至於交通部被質疑四處放話，透露勞資協商進度？王國材說，勞資協商主要都是勞動部負責，很多談判細節及機密的事情他都不知道，而且他也沒有對外講出什麼機密。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法