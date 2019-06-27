藝術家眼中的新竹市 和你看的一樣嗎？

2019-06-27 20:28

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市美術館即日起至9月15日推出《聲·色現場─新竹聲音及色彩譜系》展，邀請跨域、跨境的國際及在地的視覺、聲音藝術家實地踏查城市，以新竹市的聲音、色彩譜系為創作元素，並結合科技互動呈現，邀請全國觀眾在這個暑假成為「共寫」新竹城市紋理的一員。

策展人馬瑞智Roberto Machado、張馨之指出，城市風景充滿無形的結構、細節和故事，而色彩、造型和聲音則傳遞這些看不見的訊息。本次展出自美學視角挖掘竹塹城的文化脈絡，以「駐村」概念，邀請國際、在地藝術家在新竹市展開短期色彩研究和駐地創作，並透過文化碰撞激發藝術創作的嶄新想像，同步也邀請聲音藝術家擷取新竹市的聲景融入展場，與視覺藝術家們共構大型裝置、演繹新竹的聲與色，最後結合科技互動技術，使觀眾能夠全方位體驗藝術家們共構的在地聲色世界。

展出區分三個層次，第一個層次是呈現視覺藝術家眼中的新竹市。透過兩位長居新竹的在地藝術家張立曄、李明倫，兩位來自波蘭的城市藝術家馬切伊‧斯弗萬泰尼茨基、巴特克‧斯弗萬泰斯基，分別以在地、國際藝術家不同視野，探討人類的色彩覺知，並進一步聚焦新竹地方色彩的考察。不同成長背景的四位藝術家彷若一面面置身光束間的稜鏡，以各自的色彩研究及感官經驗，在畫布上折射出一系列關乎城市色彩的繪畫作品。

藉由【色彩研究】展區，觀眾還可透過錄影、採訪、拍攝、文字與踏查過程紀錄，看到視覺藝術家與城市色彩的對話過程，並從他們過往創作以及此次新竹市踏查後的新作中，感受色彩給予他們的靈感，也開啟觀眾對城市的嶄新想像。另一展區【尋找新竹日常色 – 互動學習區】展區，設置一面擷取新竹市裡240種色彩的色票牆，觀眾可用抽籤獲得一張色票，再透過票卡背後的象徵詞聯想相應的新竹日常風情，或是屬於自己的心情色彩。

第二層次是梳理新竹市的聲音，在【聲音地圖】展區，呈現在地聲音藝術家林冠宇以新竹地圖為架構，梳理、採集新竹市13處的地景聲音，透過重新編曲創作《谷雨聲景》，邀請觀眾戴起耳機、聆聽以聲波譜寫的城市紋理，觀眾可隨著地圖脈絡重新認識新竹的郊區、城市、溪流、海洋與生活，直探四、五月間帶著節氣色彩的在地聲景。展場中亦安排聲音採集過程的影像紀錄協助觀者了解藝術家的想法及創作過程。

第三個層次則是引導觀眾進入藝術跨域共構的「聲色現場」，【優游聲色（暫定） ─科技藝術互動裝置】展區，結合視覺藝術家的創作、聲音藝術家的聲景作品、科技互動團隊「電玩魔導士」虛實呈現，以及全球視訊解決方案領導品牌 ViewSonic贊助的超短焦高亮度雷射投影設備，共構一個大型聲音、色彩裝置展，以美學角度呈現新竹市的聲色紋理，讓觀眾得以在美術館這座94歲市定古蹟內，以最潮的身歷其境方式、全方位浸潤於當代藝術建構的新竹風景。

新竹市美術館 《聲·色現場─新竹聲音及色彩譜系》跨域共寫新竹城市紋理。（記者蔡彰盛翻攝）

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