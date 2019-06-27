三叉路燈半個月未亮 烏日人轟市府沒效率

2019-06-27 16:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區五中巷位在通往市區及大里的交叉路口，3條路各約只有3米寬，四周有住家、稻田，車流量相當大，然而該處路燈卻長達半個月未亮，市府卻一直未修復，讓晚上返家的民眾及夜校生「只能靠月娘照路」，痛批市府沒效率。

建設局養護工程處長彭岑凱表示，並沒有半個月時間，22日烏日公所接獲通報後就立即檢查，但是發現由於該路燈是LED燈管，因此通報建設局請廠商維修，已於26日恢復光亮。對此，烏日市民林維卿反駁，22日之前路燈就已不亮多日，因為市府未有人檢查路燈，不知道路燈不亮，住戶忍耐多日才通報，而且26日晚上路燈還是未亮，請市府再去檢查。

林維卿表示，烏日地區有些路雖很小，但其車流量卻相當高，五中巷43弄位往大里樹王及市區三叉口，3條路各只有3米寬，但因為可通3個行政區，因此車流量相當大，每一次會車都是考驗開車技術。

林維卿表示，路窄照明就很重要，但路口的1盞路燈在半個月前就不亮，平常的道路還有其他路燈可協助，但是此處看起來是鄉間小路卻有著都會型的車流量的道路而言，若無路燈就相當危險。

另一位趙姓住戶表示，晚上3條道路各有車輛交會，很多上班族及學生會騎機車及自行車，也有很多夜校生，而道路如此狹窄，若自用車未看到騎車及自行車就很容易產生危險，如此重要的道路，市府竟任由路燈半固月未亮，效率未免太差。

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