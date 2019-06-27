台灣航空業最長罷工如何儘早落幕 學者：球已在長榮航空手上

2019-06-27 14:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工邁入第8天，已是台灣航空業史上最多空服員參與、歷時最長、影響航班與旅客數最多的罷工行動；雙方前面幾日幾乎都處於硬碰硬的狀態，彼此互相提告，三寶（護照、台胞證、工作證）扣留與歸還攻防戰等。桃空職工終於在今日提出訴求對案，不再堅持禁搭便車條款、調高日支費、勞工董事等，長榮大學航運管理系教授黃泰林表示，罷工是否能盡快落幕，球已經在長榮航空手上，後面是要投快速直球（盡速與工會協商），還是慢速曲球（藉機整頓空服員絕後患），還是要看長榮航空態度。

桃空職工今日提出新版訴求，大多是接受長榮航空原本回應工會訴求的對案，黃泰林表示，現在長榮航空是否接受還不一定，因為長榮航空的企業文化是寧可一戰到底，也不會接受威脅，後續能否讓罷工能盡速落幕，要看工會能夠退讓到什麼地步，及長榮航空願不願意心軟；這中間交通部無法施力，只能靠勞動部去協調，並給工會台階下，才能讓罷工盡速落幕。

黃泰林說，長榮航空要訓練新的空服員，最快也要3個月以上的時間，這段時間如果空服員願意回去上班，相信長榮航空都很樂意接受；但長榮航空取消航班資訊，已經公布到7月首週，如果罷工拖到7月第二個禮拜之後，長榮航空可能就會打算投慢速曲球，藉機整頓空服員，將未來可能的後患在這次一併解決。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，雖然工會今日看似已經有退讓，讓罷工出現落幕的轉機，但解鈴還須繫鈴人，工會當初選擇用突襲式罷工，但從罷工開始至今，空服員勞動條件完全沒有改變；現在工會要有所退讓，必須把退讓理由讓社會大眾知道，才能獲得社會大眾認同。但還是樂見雙方能坐下來就訴求進行協商，讓罷工盡早落幕。

盧衍良表示，勞資問題本應該回歸勞資雙方解決，然而從6月20日的協商直播過程中，工會方連第一個訴求的實質討論都沒有進行，就已經宣告罷工啟動，犧牲掉全台1%約逾20萬名旅客的權益。

直到今天，工會所提8大訴求的具體內涵、分析、佐證依據，以及相關配套的論述，都從來沒有出現過，也可以說，工會從來沒有對此有過準備，罷工後數天才提出日支費的計算基礎，惟實際審視後卻發現，不僅法條依據錯誤，連計算數字也有問題，舉凡種種，都可以看到工會本次突襲罷工如同兒戲，完全沒考慮旅客權益。

盧衍良說，工會罷工有2000多名成員參與，理應人才濟濟，為何所有訴求都沒有具體的內涵，如果能夠做點功課，對每項訴求都有相當程度的邏輯思緒與脈絡，相信定能獲得多數民眾支持，然而，如果只有訴諸於情，欠缺法理的分析，自然無法得到社會認同，旅客也只是白白被犧牲掉。

另外，工會應該要思考一下，如果工會成員每個人都有自己的故事，那每一個受影響的旅客，是否也都有自己的故事，工會應將心比心。

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