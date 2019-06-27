高教工會推兼任教師納勞基法 教育部：窒礙難行

2019-06-27 13:18

〔記者林曉雲／台北報導〕私立醫院住院醫師將納入勞基法保障，高教工會今天協同兼任教師召開記者會指，最近學期末，工會又開始頻繁接到兼任教師的求援電話，表示遭「無理由」不續聘，卻因無任何相關的工作權保障而求助無門，高教工會再度呼籲政府，應盡速規畫讓大專兼任教師納入《勞動基準法》，且表達兼任教師忍無可忍，將採取抗議行動。

不過，教育部人事處專門委員林延增回應仍表示，兼任教師如納勞基法，會有很多衝擊校園的影響及窒礙難行的疑義，包括兼任教師如採不定期契約聘任，將未能回應學生課程學習內涵的調整需求，與聘任兼任教師的意旨不符；另勞基法尚難處理不適任兼任教師問題，勢將影響學生受教權益及校園安全；兼任教師適用勞基法特別休假規定，亦恐將影響學生受教權益，且無調課、補課、代課機制，造成學校課務推展的困擾；而工資由勞資雙方議定，非以統一鐘點費支給，對兼任教師待遇權利非全然有利。

林延增表示，教育場域具特殊性，不定期契約與進用兼任教師之立意是為課程豐富化之支援補充性人力不甚相符，而為強化大專校院兼任教師權益，現行「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，已保障全體兼任教師的請假、鐘點費按月發給、寒暑假勞保、就業保險及健保不中斷等各項權益，並增訂大專校院應為未具本職兼任教師提繳勞工退休金的規定，以及明定兼任教師針對學校所為終止聘約、停止聘約的執行、待遇、請假及退休金等措施救濟管道。

高教工會主任陳書涵表示，自今年9月1日起，私立醫院住院醫師將納入適用「勞動基準法」，受到勞基法中的眾多相關勞動保障，然而同樣被以「專業工作者納勞基法窒礙難行」為由，一再遭阻的數萬名大學兼任教師們，從2015年起開始不斷向政府與社會爭取適用勞基法，當年潘文忠部長丟下的爛攤子，都已經等到潘部長再次回鍋教育部長，卻仍裝聾作啞，無視大專兼任教師「無法」保障的艱困勞動處境，工會要求勞動部立刻指定大專兼任教師適用勞動基準法；要求教育部徹查公布過去三年來惡意裁減專兼任教師的大專校院，並救濟相關教師的工作權益；並全面檢討編制外專兼任教師的工作權益，使其與編制內教師依工作時數取得等比例的保障。

在中部地區三所學校兼課的鄭老師表示，自己的車子如同行動辦公室，因同一天需趕往不同學校，沒有辦公室和可回家拿的條件，車子後座排滿了工作必須品，包括待評閱的學生作業、報告、考卷；備課、研習、研究用資料；替換的乾淨衣服、筆記型電腦、便當盒及小餅乾，作為來不及用餐時的代餐，勞動條件不好，又無法可保障。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法