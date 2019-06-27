航空業頻傳罷工 交通學者：內外夾擊恐削弱競爭力

2019-06-27 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕長榮空服員發起罷工，今日進入第8天，由學界在網路發起的交通論壇指出，3年來台灣發生多次航空業罷工，擔心連串罷工有如吹奏台灣航空業的悲歌組曲，而目前航空業其實正面臨內憂外患夾擊，憂心恐削弱國際競爭力，甚至讓業者大放「晚安曲」吹熄燈號。

針對長榮空服員發起罷工，成立逾30年的交通文教基金會創設的交通論壇近日發表一篇《台灣航空業的悲歌》，文中指3年來台灣發生多次航空業罷工，包含桃園市空服員職業工會在3年前帶領華航空服發起罷工、之後又有長榮空服集體於颱風日請天災假之假性罷工、今年2月機師工會更引領華航機師罷工長達一週，到目前桃園市空服員職業工會再度率領長榮空服罷工，外界都在關注罷工將如何收場。

該文指出，台灣航空業從2010年起，對外陸續與他國簽訂開放天空協議，進而打開低成本航空開放市場，讓國籍航空面臨低價、低收入競爭與挑戰，營運成本在罷工影響下，每月人事成本卻持續成長，占總成本比例自10年前10%提升至今15%，針對有航空經濟學之人士提出「營收」不斷攀高，公司應回饋員工的觀點，該文則認為航空產業沉沒成本極大，獲利多數已被油料、航機引進與修護耗盡，航空業其實正面臨內憂外患夾擊的「交響曲」。

該文也主張，應該有預告期的間奏曲，緩和罷工衝擊。因為經歷近幾次勞資爭議，設立罷工預告期其實可降低旅客不便，但航空公司對此無動於衷，主管機關則回應「我國罷工程序長、難度高，相較於國外較不容易；國外因為罷工權比較寬鬆，所以規定有罷工預告期」。該文也質疑，主管機關對航空業罷工始終拒絕「勞資爭議處理法」的仲裁，建議行政院應考量國際競爭，並與國際民航組織（ICAO）、歐洲航空安全局（EASA）、美國聯邦航空總署（FAA）等國際標準接軌。

該文也提到，若競爭條件低人一等，遲早會見到航空業者大放「晚安曲」吹熄燈號，該如何停止航空業悲歌組曲，改奏和諧的樂章，如何爭取勞資雙方、旅行社、旅客多贏，仍有賴勞資回歸理性溝通歧異，以及政府及各方的EQ與IQ。

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