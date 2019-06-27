仲夏茉莉藝術季 7/12花壇見

2019-06-27 08:57

〔記者湯世名／彰化報導〕今夏與茉莉花來一場最美的相遇！彰化縣花壇鄉農會將於7月12、13日連兩天盛大舉辦「仲夏茉莉藝術季」，活動內容多彩多姿，尤以夫妻、情人共遊的茉莉星光野餐宴備受期待，在星空伴隨下，透過趣味設計，為有情人創造難得的互動體驗與浪漫回憶。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，今年活動共分為茶師共學、親子共樂、情人共遊、藝文共創、戀愛祈福、農產展售、米食推廣共7大節目，其中親子共樂還分為茉莉香皂DIY，人數共60人，費用為每人300元，另一個茉莉薰茶體驗則是限額30人，費用為每人500元。報名日期自即日起至7月9日，額滿為止。

最受夫妻、情人期待的茉莉星光野餐宴，則是限額15組（30人），7月13日晚間在茉莉花壇夢想館推出茉莉花茶咖哩餐點，晚宴後還設計互動遊戲，讓有情人彼此創造浪漫回憶。費用為每人800元，報名日期自即日起至7月9日，額滿為止。

顧碧琪說，今年仲夏茉莉藝術季將從茶藝、食藝、文藝3大領域，帶領民眾看見花壇最美麗的視角，感染藝術帶來的濃厚氣息，聞見多元品種的茉莉花香。活動詳情洽茉莉花壇夢想館 04-7877558。

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