像電桿光禿禿…湖口王爺壟補植行道樹 7成枯死

2019-06-26 22:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府2017年初分批補植湖口鄉王爺壟區段徵收600多棵枯死的行道樹；不過，湖口鄉公所估計，補植在中山路一段等中央分隔島的小葉欖仁，約有85棵、7成已枯死。湖口鄉長林志華說，因已逾保固期，將與縣府現勘討論後，於入秋後全面更新，以維護景觀與安全。

湖口鄉都市計畫王爺壟區段徵收由縣府闢建道路、人行道和種植行道樹，但縣府工務處在2016年6月時曾統計，錫蘭肉桂等1226棵行道樹枯死632棵，因此編列230萬元經費，於同年12月到2017年元月間擇重點路段分批補植之後，連同其他公共設施一併移交給湖口鄉公所維護管理。

不過，中山路一段、達生路等道路中央分隔島或兩側人行道補植的小葉欖仁，有多棵樹在補植後就不見綠意，迄今仍宛如電桿一樣，樹幹光禿禿，了無生氣，地方民眾議論紛紛，質疑補植的客土環境不佳，加上樹高逾3公尺太大棵，懷疑樹木品質不良，造成存活率偏低，浪費公帑。

湖口鄉公所說，在尚未接管之前，歷經颱風發生風倒樹，搶救時曾發現根部的覆土袋未移除，或是樹穴沒有挖深，甚至植穴裡有磚塊及AC刨除物等。曾建議縣府補植烏桕及杜英等樹木，後來縣府補植小葉欖仁；公所接管後定期澆水維護，但仍生長不佳，初步估算枯死約85棵，佔該路段行道樹7成左右。

縣府養護科說，中山路分隔島上的土壤原本就有很多石頭，不是沃土，後續會再和公所勘查，重新補植其他樹種或改植矮灌木。

湖口鄉長林志華說，由縣府補植的王爺壟行道樹已超過保固期限，為了維護道路景觀與行車安全，將與縣府討論後，在秋冬適宜季節再次重新栽種，綠美化環境。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法