醫病》癌末仍有救！糖友勇抗「癌王」 糖尿病也好了

2019-06-26 21:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕67歲的蔡先生去年糖尿病控制突然變很差，糖化血色素從6升到10，檢查胰臟有陰影，但病理切片未見癌症，2個月後開刀發現已罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，而且是末期，已轉移到腹腔，但他不放棄希望，先化療再手術，成功切除腫瘤，現在術後半年恢復良好，看不到癌細胞了，糖尿病也好了。

中國醫藥大學附設醫外科部醫師葉俊杰說，胰臟癌不易診斷，而且容易轉移，《國際胰臟癌治療共識》建議，臨床高度懷疑胰臟癌，即使沒有術前確切病理診斷，如果高度懷疑，且評估能根除性切除腫瘤，仍會鼓勵病患接受及手術或早期診斷治療，他強調，治療胰臟癌猶如救火，要當成醫療急症處理，即使末期也不要放棄希望！

葉俊杰也說，胰臟癌做病理切片檢查會出現未發現癌症的情形，這是因為胰臟癌可能長在深處，而且會胰臟發炎、腫脹，切片可能是發炎組織而未驗出，不少病人反覆切片，拖了2、3個月才開刀，可能延誤開刀時機。

而且胰臟癌會造成胰臟發炎，無法分泌胰島素，導致糖尿病或是糖尿病惡化。

另一名41歲的何小姐則在2年前發現罹患糖尿病，而且胃痛不適，做各種腸胃檢查也無異常，後來突然上背劇痛到不能躺平睡覺，診斷罹患胰臟癌第2期長了3公分腫瘤，且侵犯壓迫到腹腔動脈幹神經，緊急開刀切除，術後2年未復發。

葉俊杰提醒，現在胰臟癌逐漸擺脫不治之症的惡名，包括手術、化療、放射線治療，甚至未來的細胞免疫療法，即便胰臟癌末期都有一線生機，不要輕言放棄，若有不明原因的長期上背痛、上腹痛，或原有糖尿病突然不明原因控制不良、或是有皮膚眼球蠟黃、大便呈現灰白色、小便茶色、食慾不振、體重減輕，這些都有可能是胰臟癌的前兆，勿掉以輕心。

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