搶救百年記憶 永興國小老黑松掛點滴治病

2019-06-26 19:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕「什麼都變了，只有這棵黑松樹沒變！」彰化縣永靖鄉永興國小有棵百年老黑松，從創校屹立在校門口至今，是深受師生歡迎的鎮校之寶，日前學生發現枝葉有枯黃現象，急得報告校長，校長鄭錫禧請福田樹木保育基金會協助診療，發現染有葉震病，緊急進行噴藥搶救並在樹身掛上「點滴」，防治松材線蟲。校方今日舉行搶救老樹祈福活動，邀請校友、退休老師到校參與，一同祈求老黑松早日康復昔日風采。

永興國小創立1921年，創校之初，日籍校長特別在門口種植該株黑松樹，經過近1世紀的人物更迭，唯有老黑松屹立不搖，每日朝氣蓬勃，但在1年多前，老黑松的針葉出現枯黃，且有越來越稀疏現象，今年3月福田樹木保育基金會前來診斷患有葉震病，6月樹醫團隊拔除染病針葉，切除腐朽枯枝，並定期噴藥，掛上防治松材線蟲點滴，老黑松才逐漸恢復綠意。

鄭錫禧說，永興國小明年邁入創校百年，為此校方積極蒐集近百年的校史資料，發現多年前，創校之初日籍校長的後代與校友曾來造訪，對於校物已無印象，但對門口老黑松則有訴不盡的懷念，感嘆的說：「唯一不變的記憶只剩校門口這棵松樹了」，盼望校方要好好照顧「他」。

「老樹爺爺，謝謝您從我阿公時代就在了，守護我家三代，您要快快恢復健康。」永興國小學生紛紛掛上祈福卡為老樹祝福。鄭錫禧說，老黑松已是永興國小的精神象徵，為此校方發起搶救老樹活動，今日邀請數十位退休教師，畢業校友來參與，老中青三代校友一起圍在老樹旁，為他朗讀、為他演奏，繫上祈福卡祝福，用行動培養孩子們愛樹觀念。

福田樹木保育基金會環境部主任黃奕珣表示，這株老松樹對學校有不可抹滅的價值，基金會得知後已全力搶救，針對葉震病先對老樹進行噴藥，全部療程需噴藥3次，另防治松材線蟲感染，採吊掛點滴預防，目前葉子發黃的狀況已有改善，病症已被抑制，目前最重要的是後續環境管理，也請學校所有師生一起來觀察、關心老松樹。

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