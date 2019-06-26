長榮空服罷工累計取消破1400班次 受衝擊旅客超過26萬人

2019-06-26 15:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空公布7月首週航班取消班表及影響人數，由於外站返回空服員回來，以及部分參與罷工但未繳交三寶的空服員回來服勤，長榮空估計7月1日到7月5日將可維持6成運能。據官網顯示，7月1日到7月5日取消航班數達368班次，影響旅客達5萬9700人次。7月6日和7月7日則暫時取消14班次和7班次。

據統計，自20日下午4點罷工起到7月7日最新取消航班數，長榮已取消1045班次，影響人數擴大到26萬4984人次以上。

長榮航空表示，為因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，7月1日至5日部分航班預計取消，預估可以維持6成的運能。由於外站返回的空服員已經休息足夠的時間，以及部分參加罷工但未繳交三寶（護照、台胞證、識別證）的空服員紛紛表達願意回公司服勤，長榮航空將會進一步盤點人力，再行公布7月7日以後航班異動的訊息，預期運能將會逐步提升。

長榮航空表示，將盡最大努力協助參加罷工繳交三寶的空服員，重新辦理相關證件，並儘快安排上線服勤，以維持最大運能，長榮航空也將持續盡力將取消航班的旅客簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法