若發生福島等級核災 學者：台灣超過1成國土成廢墟

2019-06-26 11:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕面對擁核勢力提出核四重啟公投，台灣反核行動聯盟也推動「廢核，再生」公投，今天舉辦記者會呼籲民眾支持。中興大學環工系教授莊秉潔在記者會中指出，核電電費必須將核廢料處理也考慮進去，每度成本高達18至28元；且未來核四若發生福島等級核災，估計全台會有1成1國土必須永久撤離，顯示核電不便宜也不安全。

政府主張推動能源轉型，核能逐步減少，並積極發展再生能源，不過擁核人士主張「以核養綠」，並推動核四公投。由多個民間團體及環保團體所組成的台灣反核行動聯盟，也推出「廢核，再生」公投，以「你是否同意廢止核四計畫，場址做為再生能源發電、觀光、研究、博物館等用途的政策？」為主文。

莊秉潔在會中表示，他一直主張非核減煤，甚至無煤，因為中部受空污影響嚴重，而目前能源轉型方向有符合對改善環境的想像。針對擁核者的相關訴求，他直指，空污及天然氣能源的安全問題有解，但核災風險及核廢料10萬年最終處置費用確是無解的。

核電中最重要的議題「核廢處理」方面，莊秉潔說，目前芬蘭已有最終處置場，但未有規劃協助外國處理核廢，若是開放給外國使用，必定牽涉處理費的問題，他計算，若將台中電廠每年回饋金4億3千萬做為費用，10萬年要花430千億元的天文數字，但以目前每度核電提撥0.17至0.27元累積的4700億核廢料提撥基金來說，只籌出了1％，因此每度提撥款必須提高成17至27元，加上核電每度成本1.29元，實際上核電每度電費高達18至28元，已經是天然氣每度2.4元的10倍之多，非常昂貴。

莊秉潔說，上述數字還未計入核災若發生，所必須負擔的成本。他也提到，若是核四發生日本福島等級的核災，以爆炸點高度、輻射塵爆溫度，搭配台灣各種氣象條件進行模擬之下，再用「每年地面土壤照射與食物輻射污染累積達50毫西弗就需永久撤離」的標準來看，估計全台有11％的國土必須永久撤離，其中基隆佔51％、新北佔48％、北市佔38％、桃園也有30％，影響巨大。

台灣環保聯盟創會會長施信民指出，現在面臨核四重啟的提案，也提出「廢核，再生」的提案，真實呈現能源的真相，目前已經在積極連署，但必須在9月底能夠達到30萬份的成案目標，呼籲民眾踴躍連署，支持能夠能源轉型，讓台灣永續發展。而聯盟本週六也將在全台火車站擴大辦理「全台簽簽簽」連署活動。

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