被忽略的模範生…韓國瑜：口袋裡滿滿祝福

2019-06-26 10:21

［記者黃旭磊／高雄報導］市長韓國瑜4天來遭到近10名學生表態要求「做好做滿」突襲，市府教育局則說，有更多畢業生給予祝福未被關注。

107學年度模範生與優秀畢業生合影活動，上週19日起舉辦，首場由中山國中吳姓畢業生嗆「你要去選總統這件事情，實在是太可笑了」，之後鳳山、新莊高中場次陸續有畢業生拿《為什麼要說謊》書籍等嗆聲合影，對此，教育局長吳榕峯陪同與3700名畢業生合影，目睹近百名學生塞加油紙條、送馬克杯、口頭祝福「市長加油」。

韓國瑜今天說，年輕人敢說敢做，要求「做好做滿」相當可取，為他們加油，不過，口袋裡滿滿的祝福，學生給我打氣，送馬克杯，在口袋裡塞打氣信寫著「市長加油，我們一定支持你」。

至於哪些模範生未被關注，教育局表示，72歲楊姓阿嬤獲選進修部模範生畢業生，帶學妹合影，稱市長親切、熱情，支持他做任何決定，為人民謀福利。

勝利國小畢業生張棨竣穿迷彩衣褲及帽子，臉被帽子遮住，韓國瑜將帽子戴在自己頭上，讓張棨竣笑得很燦爛；文福國中陳柔諠與媽媽鄭淑娟穿國旗裝，合影時送上鑰匙圈要市長保重身體，並在衣服掛「不要抹黑」圖章，韓國瑜深受感動。

85歲楊洪微阿嬤從右昌國中補校畢業，也與韓國瑜合影，阿嬤錄取左營高中進修部，表示70歲才唸完右昌國小補校，人生有很多可能，年輕時無法實現，年老也能圓夢。

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