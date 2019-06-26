好灶頭接地氣 重現阿嬤傳統大灶美食

2019-06-26 09:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕阿嬤年代廚房傳統大灶，一直是許多人昔日兒時記憶，在澎湖部分離島仍有機會目睹，但來自高雄的陳政豪將大灶美食精緻化，並在馬公開店，就取名「好灶頭」，吸引懷舊老饕前往嘗鮮，並寓有「好兆頭」吉祥諧音之意。

本身經營旅遊業的陳政豪，因喜歡澎湖的藍天碧海天然美景，跨海進入澎湖旅遊市場，更在偶然的機緣中，前往中國學到「地鍋雞」烹煮技術，是源自於中國漁村以泥灶煮食大鍋菜的概念，由於口感差異，引進澎湖開店還經過部分佐料食材修正，並融入澎湖在地食材元素，成為在地特色美食。

由於澎湖以海鮮美食聞名，陳政豪為了海鮮的鮮度，乾脆自己買船，閒暇時間帶著員工開船前往七美海釣，成為自家餐廳桌上佳餚，「由於尚青、所以敢大聲」！讓陳政豪相當引以為傲，海鮮料理採取蒸氣鍋烹煮方式，不用任何佐料，並將海鮮與青菜自然滴下鮮甜美味，與高湯相融合，最後再端出海鮮粥，保證讓客人有飽足感。

至於主食地鍋雞外，還提供豬肚雞、羊、鴨、排骨及胡椒地鍋豬肚雞等不同口味，並推出迎合重口味的重慶麻辣鍋、麻奶鍋等，不僅可單點，也能配合套餐，搭配各種澎湖手路菜，挑戰客人的味蕾；由於地鍋雞等主食料理需要前置時間，因此陳政豪建議客人來店消費，可以先預約節省顧客寶貴的時間，預約電話：（06）9272282洽詢。

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