隨福七征服宇宙？台灣燈會主燈巨鮪來富 魚頭不見了

2019-06-25 22:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會留置於大鵬灣的花燈「海之女神」早已點亮，但主燈「巨鮪來富」卻遲未開燈，今天更被人直擊「魚頭」憑空消失，目擊者有人笑稱要協尋，也有人搞笑說是「隨福衛7號升空征服宇宙？」、「黑鮪季的料理？」也有人擔心「難道是被偷了？」引發熱議。對此，大鵬灣國家風景區管理處回應說，汛期將屆，將儘速將主燈外部更換為耐候材質，未來會以外投射的方式讓主燈發光。

巨鮪來富突破以往台灣燈會以「生肖」為造型的慣例，以東港知名的黑鮪魚作為造型獲得好評，燈會後留在原地，希望能成大鵬灣國家風景區吸客利器，但原定要動工修復，卻被工程圍籬包圍至今數個月未開放，也看不出動靜，今天更被發現「魚頭不見了」，引起騷動。

鵬管處副處長王玟傑澄清，主燈既不是改造型也不是被拆走，因屏東屬颱風首當其衝之處，原本材質無法負荷強風豪雨，因此改為耐候的含相片金屬沖孔板，連骨架都要改採防鏽材質，而主燈內部電力及滑軌已撤除，現在拆解後近期就會回復原樣，採用外投影方式光照，但無法轉動。

鵬管處官員說，主燈會留在大鵬灣，就是承載了今年台灣燈會的驕傲，又和在地引以為傲的物產結合，這個30年首度的記憶，是東港在地的大榮耀，希望用記憶帶來紀念及價值，並實質吸引遊客，至於魚頭和骨架等材質，其實都拆解放置在圍籬內的空地，民眾不必擔憂，最快中秋節就會開放，屆時再邀請民眾前來觀賞。

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