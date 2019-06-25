申請前瞻水環境建設 嘉市提4案只過1案

2019-06-25 22:07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府向中央申請前瞻基礎建設的「全國水環境改善計畫」，在第3梯次提案中，共提報北排水維新支線、中排、道將圳、埤麻腳排水等4案，總經費達7億餘元，不過，日前經審查後，只有埤麻腳排水案獲通過，其餘都被中央打回票！

北排水維新支線進行截流污水淨化及營造親水環境案，在前市長涂醒哲時代原爭取前瞻計畫預算2.35億元，擬將北排水維新支線打造成730公尺「水園道」，其中，舊嘉義監獄段規劃「掀蓋」明渠化，去年發包不順利，3次招標皆無廠商投標而流標。

市長黃敏惠上任後，市府今年重新向中央提報計畫，舊嘉監段不進行掀蓋工程，但整治長度延伸至北香湖，全長約2公里，經費增加至約4億8千餘萬元，並連同中排、道將圳、大溪厝埤麻腳排水治理等4案水環境改善工程，向中央爭取前瞻預算共7億餘元。

經濟部水利署、環保署等單位審議結果日前出爐，北排水維新支線案因市府未取得嘉義大學林森校區同意設置地下化水淨場等因素遭駁回；中排、道將圳案也因未能在明年底前完成等因素，一併遭駁回。對此，市府表示，待日後開放第4梯次申請時，重提北排水維新支線等3案。

唯一獲通過的埤麻腳排水案，嘉市政府環保局計畫把大溪厝何庄段一處1.5公頃荒地，透過前瞻計畫補助及自籌款共6千萬元，在此處設置地下化的礫間接觸曝氣氧化廠，改善水質，地上設置休閒遊憩設施，及打造人工濕地賞鳥區。

嘉市環保局長蕭令宜說，這處荒地因鄰近埤麻腳排水匯集家庭污水飄散惡臭，且常被丟垃圾成髒亂點，已獲嘉南農田水利會無償提供使用，相關工程預計11月底前完成發包，工期1年，明年底前完成。

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