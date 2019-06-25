修復了！ 台中大停水提前明凌晨1時全面復水

2019-06-25 19:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水緊急搶修鯉魚潭給水廠口徑2600釐米的原水管線設備漏水，台中市今天下午2點無預警通知大停水23個小時，12個行政區共16萬3000戶停水或減壓供水，所幸開挖後是銜接較小、100釐米管徑排氣閥的瓶口接頭處漏水，經搶修後已在下午5時修復，將提前至明天（26日）凌晨一時全面復水。

台水第四區處長蕭淑貞指出，鯉魚潭給水廠設廠25年，每日供水台中市六63萬噸，鋼管設備較易鏽蝕，近來連日大雨，台水接到通報苗栗三義鄉苗52線疑似水管破裂，造成路期淘空，現場堪查地下是埋設口徑2600釐米的大型原水管線地點，以大型管缐修理時間估算要23小時停水，幸經開挖後，是排氣閥平口接頭漏水而非大型原水管本身，縮短搶修時間，在下午5時搶修完畢。

目前該原水管進行充水作業，待送鯉魚潭廠處理後即開始復水，預計可較原預估時間26日13時提前於明（26）日凌晨1點全面恢復供水。

蕭淑貞也說，今天停水當下也立刻加設77處臨時加水站，並廣為通知、宣傳，這次停水及降壓區域主要為第一供水區，包括潭雅神及中科、台中工業區及台中港等大型用水區域，停水地區有神岡、潭子、豐原、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、梧棲及大甲區的部分鄰里，水壓降低區有清水、沙鹿、梧棲、龍井等部分區里，以及原台中市中清路有5、6萬戶，明天凌晨起來都將陸續恢復供水。

由於台中市超過85%都設水塔，因此停水在24小時，大多不會造成缺水，會影響是10%到15%無水塔用戶，這次提前修復、供復，把影響減到最低，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。另初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

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