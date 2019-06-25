下大雨新北淡金路又積水 民眾拍影片提醒大家注意

2019-06-25 17:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕氣象局今天下午針對新北等15個縣市發布大雨特報，5月20日豪大雨造成積水的淡水區中正東路二段、淡金路路段今天下午又出現積水情形，積水約三分之一汽車輪胎高，熱心民眾拍影片上傳至臉書社團「細說淡水」提醒用路人，警方則指出，積水目前已逐漸消退，沒有淹水或車輛拋錨情形。

新北市淡水區5月20日上午強降雨，捷運紅樹林站、淡金路往三芝方向車道積水約半個汽車輪胎高，民眾發現淡海輕軌施工後容易積水，懷疑輕軌橋墩分隔島排水不良，導致積水，新北市長侯友宜當天視察也承諾改善分隔島排水設計。

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