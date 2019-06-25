下大雨新北淡金路又積水 民眾拍影片提醒大家注意
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上月豪大雨積水造成多輛汽車拋錨的中正東路二段與淡金路路交會路段，今天下午再度積水。（截取自臉書社團「細說淡水公開版」）

上月豪大雨積水造成多輛汽車拋錨的中正東路二段與淡金路路交會路段，今天下午再度積水。（截取自臉書社團「細說淡水公開版」）

2019-06-25 17:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕氣象局今天下午針對新北等15個縣市發布大雨特報，5月20日豪大雨造成積水的淡水區中正東路二段、淡金路路段今天下午又出現積水情形，積水約三分之一汽車輪胎高，熱心民眾拍影片上傳至臉書社團「細說淡水」提醒用路人，警方則指出，積水目前已逐漸消退，沒有淹水或車輛拋錨情形。

新北市淡水區5月20日上午強降雨，捷運紅樹林站、淡金路往三芝方向車道積水約半個汽車輪胎高，民眾發現淡海輕軌施工後容易積水，懷疑輕軌橋墩分隔島排水不良，導致積水，新北市長侯友宜當天視察也承諾改善分隔島排水設計。

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