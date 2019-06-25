超值！彰化縣再生木作家具又來了

2019-06-25 18:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是物超所值！深受歡迎的彰化縣再生家具夏季特賣會，將在29日上午登場！限量檜木再生家具將採競標方式出售，今年也將首次推出穿鞋椅，這些回收家具經過老師傅的功力，獲得全新的生命！

「回收的家具，可說是疑難雜症！」彰化縣家戶廢棄大型家具回收再利用廠的師傅黃文凱說，就算是最尋常的校園課桌椅，來到再生中心，往往不是缺椅背，就是斷椅腳，「缺什麼、補什麼」，所補的原件都是從舊課桌椅所取得，重新完成修補工作，還要磨平、上漆，比全新的還要牢靠。

今年首次推出的雙層穿鞋長椅，黃文凱說，除了椅面的釘子以外，全數採用榫卯來做，所用的木料都是從舊家具裁成等長的木料，市面上也有穿鞋椅，幾乎是組裝家具或是純用釘子，根本很難見到用榫卯所做的穿鞋椅，而純手工的售價比市價還要便宜，卻更堅固耐用。

黃文凱強調，除了釘子與黏膠以外，其餘再生家具都是回收再利用，要讓木料能夠充分使用，即使只是抽屜的把手，也都是舊料回收運用，以惜物的精神讓家具再生。

彰化縣環保局表示，為了避免老家具進入焚化爐造成地球負擔，因此透過木匠師傅的巧手改造，以往先是採用自由購買，後來因為檜木再生家具的數量有限，改採抽籤，今年起改用設立底價競標方式，價高者得標。

根據統計，從2014年到2019年間，再生家具共售出約6600件二手木作，銷售金額約為295萬元，最重要的是讓原本要進焚化爐的廢料重新變成有用的物品，達到節能減碳的效果。

彰化縣再生家具夏季特賣會，將在29日上午9點到12點，在秀水鄉民生街48號家具回收再利用場舉行；再生家具特賣會固定在每年3、6、9、12舉行，各自舉辦春夏秋冬特賣會。

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